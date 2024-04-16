Alec Baldwin’in film setindeki ölümlü kazaya ilişkin ilk hüküm verildi

Savcılar, duruşmada Gutierrez-Reed'in defalarca güvenlik protokolünü ihlal ettiğini ve görevlerini yerine getirirken tedbirsiz davranarak Hutchins'in ölümüne yol açtığını savundu. Gutierrez-Reed'in avukatı, film seti yönetimi ve diğer ekip üyelerinin güvenlik konusundaki başarısızlıklarından dolayı Gutierrez-Reed'in günah keçisi ilan edildiğini öne sürdü. Gutierrez-Reed, duruşmada ifade vermedi.

Savcılar, "eylemlerinin sorumluluğunu tamamen kabul etmediğini" öne sürerek, Gutierrez-Reed'in azami hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Gutierrez-Reed'in avukatı ise müvekkilinin herhangi bir sabıka geçmişi olmadığını ileri sürerek, şartlı tahliye ile serbest bırakılmasını istemişti.