Algı operasyonuna anında yalanlama

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin "Türkiye, 'sıfır atık' bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" başlıklı haberi yalanlandı. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Merkezden yapılan açıklamada, "Türkiye'de geri dönüşüm tesisleri, yeterli yerli hammaddeye ulaşmakta zorlandıkları için ithal edilen plastik atıkları işlemektedirler. İthal edilen plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen hammaddeler, çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılmakta ve bu ürünler yurt dışına ihraç edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.