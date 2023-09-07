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Giriş Tarihi: 7.9.2023 04:09

Ali Bongo serbest bırakıldı

Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbe sonrasında konutunda alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun serbest bırakıldığı duyuruldu. Bongo, isterse tedavi görmek için yurt dışına da çıkabilecek

AA
Ali Bongo serbest bırakıldı

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, sağlık durumu göz önünde bulundurulan Bongo'nun artık "dilediği gibi hareket etmekte özgür" olduğunu bildirdi.

CTRI, Bongo'nun isterse tedavi görmek için yurt dışına da çıkabileceğini kaydetti.

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Bongo'nun serbest kalması için askeri yönetim ile görüşmelerde bulunmuştu.

Bongo'nun, 2018'de felç geçirdiğinde uzun süre tedavi gördüğü Fas'a gidebileceği belirtiliyor.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Orta Afrika Özel Temsilcisi Abdou Abarry de Bongo'yu konutunda ziyaret etti.

Abarry, Bongo ile basına kısa bir görüntü verdi. Böylece Bongo, 30 Ağustos'tan bu yana ilk kez görüntülendi.

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Ali Bongo serbest bırakıldı
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