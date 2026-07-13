Alıkonulan kongre üyesinden İsrail ordusuna yalanlama
ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli askerler tarafından alıkonulmasının ardından, İsrail ordusunun durumun aksini iddia eden açıklamasını reddetti. Khanna, NBC News kanalına verdiği demeçte, Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sırasında önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve sonrasında da İsrail askerleri tarafından alıkonulmasına ilişkin konuştu. "İsrail ordusu yalan söylüyor" diyen Khanna, İsrailli askerlerin kendilerini alıkoyduğunu belirterek, "Güvenlik kameraları, onların (İsrailli askerlerin) da ABD vatandaşlarının alıkonulmasına ortak olduğunu gösterebilir" diye konuştu.