Alıkonulan Sumud filosundaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, 20 Türk aktivistinin bugün İstanbul’a geleceği bildirildi.
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklamada bulundu.
"TÜRK VATANDAŞLARI BUGÜN 17.00'DE İSTANBUL'A İNİYOR"
Açıklamada, "Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, geri gönderme işlemi için Yunanistan'ın Girit Adası'na götürüldü. Aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
