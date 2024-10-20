Aliya İzzetbegoviç mezarı başında anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç için vefatının 21'inci yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzzetbegoviç'in vefat yıldönümünde yapılan törene, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç, yakınları, birçok ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda kişi katıldı. İzzetbegoviç'in kabri başındaki anmaya katılanlar, Bosna Hersek bayrağının yanında Filistin bayrakları da açtı.8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen İzzetbegoviç faşist ideolojilerin karşısında yer aldı. "Genç Müslümanlar" isimli teşkilatın kurucuları arasında bulunan İzzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında iki kez tutuklandı. İzzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti. Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı. Vefatından önce Aliya'nın son görüştüğü devlet adamı ise Erdoğan'dı. Erdoğan o görüşmede, Aliya'nın neler söylediğini şu sözlerle aktarmıştı: "Bosna'mı koru, Bosna'ma sahip çık. Buralar hep Evlad-ı Fatihan'dır, o size emanettir." Erdoğan, İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü için yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıldönümünde hasretle, rahmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı.