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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Aliya’nın dava arkadaşı Hasan Çengiç vefat etti

Aliya’nın dava arkadaşı Hasan Çengiç vefat etti
BOSNA Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç vefat etti. Aliya İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından olan 64 yaşındaki Çengiç'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Cenaze namazının bugün başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınacağı açıklandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çengiç'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.
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Aliya’nın dava arkadaşı Hasan Çengiç vefat etti
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