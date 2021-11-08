Aliya’nın dava arkadaşı Hasan Çengiç’e veda

BOSNA Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç
'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç
'in cenaze töreni başkent Saraybosna
'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde yapıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
ve beraberindeki heyet de Çengiç'in cenaze törenine katılmak üzere Saraybosna'da hazır bulundu. Kurtulmuş, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, Çengiç'in Bosna Hersek'in milli kurtuluş mücadelesinin kahramanlarından biri olduğunu ifade ederek "Rahmetli İzzetbegoviç ile birlikte Bosna Hersek'in büyük zulüm ve işgalden kurtulması için verdiği mücadele hepimizin gönüllerinde ve hafızalarındadır" dedi. Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzzetbegoviç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider olduğunu, Bosna Hersek'in bundan faydalanması gerektiğini söyledi.