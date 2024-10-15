Aliyev, Paşinyan’ın barış anlaşması önerisinin gerçekçi olmadığını söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesi ile Ermenistan arasında yalnızca anlaşmazlığa yol açmayacak noktaları yansıtacak bir barış anlaşması imzalama seçeneğinin "tamamen gerçekçi olmadığını" söyledi. Azertag'ın haberine göre, kendisi bunu Belçika'nın yeni Bakü Büyükelçisi Julien de Frepont'un itimatnamesi kabul töreninde duyurdu. Törenin ardından Cumhurbaşkanı diplomatla konuştu. Konuşmasında, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in desteğiyle Brüksel'de Ermeni ve Azeri temsilciler arasında yapılan müzakereleri hatırlattı. Daha sonra Aliyev, tarafların önemli ilerleme kaydetmeyi başardıklarını belirti. Ardından Aliyev, Ermeni hükümetinin "şimdiye kadar üzerinde anlaşılan her şeyi imzalama ve üzerinde anlaşmaya varılmayan hükümleri sonraki aşamalara saklama" önerisini tuhaf bulduğunu belirtti. Bunu "tamamen gerçek dışı" olarak nitelendirdi ve böyle bir yaklaşımın emsalleri olduğunu bilmediğini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, gelecekteki barış anlaşmasının tüm noktalarının eşit öneme sahip olduğunu ve birbirinden ayrılamayacağını da sözlerine ekledi. Şu anda Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanması için mutabakata varılan içeriğin yeterli olduğu görüşü daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından dile getirildiğini anlatan Aliyev, bu şartlar altında Erivan'ın artık bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu, anlaşmanın ancak tüm noktalar üzerinde anlaşmaya varılması halinde imzalanacağını söyledi.

Hem Paşinyan hem de Aliyev , 11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü'de düzenlenecek BM iklim konferansı öncesinde bir barış anlaşması imzalama planlarından söz etti. Temmuz ayında Aliyev, anlaşma metninin yüzde 80-90'ının üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi. Ona göre özellikle Erivan, Dağlık Karabağ'a ilişkin "normalleşmenin yolunu açan" çekincelerinden ve tüm terminolojisinden vazgeçmek zorunda kaldı. Barış planı çerçevesinde Azerbaycan, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi, mevcut iletişimin açılması ve yenilerinin inşası konusunda ısrar ediyor. Ermenistan ise ayrıca toprak bütünlüğü sorunlarını çözmenin, sınırları 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na göre sınırlandırmanın ve bölgesel iletişim engellerinin kaldırılmasının gerekli olduğunu düşünüyor. Son aylarda Azerbaycan, Ermenistan'a iki yeni talepte bulundu: Bakü'nün AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi ve Anayasasının değiştirilmesi talebini desteklemek. İkinci durumda Bakü, ülkenin Bağımsızlık Bildirgesi aracılığıyla Ermenistan SSCB ve Dağlık Karabağ'ın 1989 tarihli "Yeniden Birleşme" konulu ortak kararına yapılan atıftan memnun değil. Paşinyan, barış anlaşması imzalanması için Anayasanın değiştirilmesine izin verdi, ancak Bakü'yü Ermenistan'ın iç işlerine karışmakla suçladı.