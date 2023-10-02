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Giriş Tarihi: 2.10.2023 23:28

Aliyev ve Paşinyan'ın görüşme tarihi belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de 3. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısının yapılacağı İspanya'nın Granada kentinde görüşmesinin planlandığı bildirildi

AA
Aliyev ve Paşinyan’ın görüşme tarihi belli oldu

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yapan İspanya'nın ev sahipliğinde Granada'da düzenlenecek 3. AST toplantısının ana gündem maddelerinden birini Azerbaycan ve Ermenistan oluşturacak.

İspanya Başbakanlık ve AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi kaynaklarından alınan bilgilerde, Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın katılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Aynı kaynaklar, AB'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümünde "arabulucu olmak istemediğini, sadece kalıcı, adil, ulusal egemenlikleri koruyan ve uluslararası hukuka uygun bir barışı teşvik etmek istediğini" savundu.

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Aliyev ve Paşinyan'ın görüşme tarihi belli oldu
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