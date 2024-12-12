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Giriş Tarihi: 13.12.2024

Aliyev, vefatının 21. yılında anıldı

Aliyev, vefatının 21. yılında anıldı
Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında yapılan törene katıldı. Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.
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Aliyev, vefatının 21. yılında anıldı
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