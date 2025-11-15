Aliyev’den Filistin’e insani yardım mesajı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre Aliyev, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını ve iki devletli çözümü desteklediklerini belirterek, Filistin'e insani yardım sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İ DESTEKLİYORUZ"

Hem kendi adına hem de Azerbaycan halkı adına Filistin halkını kutlayan Aliyev mesajında, Azerbaycan ile Filistin halklarının dostluk ve kardeşlik bağlarıyla birleştiğini vurguladı.

"Azerbaycan, meselenin, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları doğrultusunda iki devlet ilkesi temelinde çözümünü desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Azerbaycan, Filistin'e gerekli insani yardımı sağlamaya devam edecek. Azerbaycan ile Filistin arasındaki köklü dostluk ilişkileri ve işbirliğinin gelecekte de başarıyla gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.