Aliyev’den Fransa’ya gözdağı: Kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Şuşa'daki ilk konut projesinin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Aliyev, Şuşa'daki restorasyon işlemlerinin hem detaylı, hem kültürel hem de en modern şehircilik kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Konuşmasında, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasına tepki gösteren Aliyev, "Politikamız uluslararası hukuk ve adalete dayanmaktadır. Ermenistan'da intikamcı güçler yeniden ayaklanırsa ve Fransa'nın Ermenistan'a verdiği öldürücü silahların kritik seviyeye ulaştığını görürsek, kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın" dedi.

Kimsenin Azerbaycan ordusunun önünde duramayacağını belirten Aliyev, "Zaten bizim neler yapabileceğimizi, ordumuzun neler yapabileceğini, irademizin ne kadar güçlü olduğunu herkes biliyor. Kimse bize bir şeyi zorla kabul ettiremez, iç işlerimize kimse karışamaz" diye konuştu.