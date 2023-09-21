Aliyev’den Putin’e Karabağ’da ölen askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Açıklamada, görüşmede Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyonda Rus askerlerinin ölümünün ele alındığı kaydedildi. İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini ilettiği belirtilerek, "İlham Aliyev, 20 Eylül'de Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü Birliği askerlerinin trajik ölümü nedeniyle özür diledi ve derin üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın yapılacağı ve sorumluların gereken cezayı alacağı vurgulandı. Bu bağlamda iki ülkenin başsavcılıkları yakın temas halindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade etti" denildi.

Açıklamanın devamında Dağlık Karabağ'daki Ermeniler ile sürdürülen müzakerelere de değinilerek, "Her iki taraf da, Karabağ'daki düşmanlıkların tamamen durdurulması konusunda Rus Barış Gücü Birlikleri'nin yardımıyla varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bakü ve Hankendi temsilcileri arasında barış güçlerinin arabuluculuğuyla başlayan müzakerelere büyük önem veriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dağlık Karabağ'daki sivillerin güvenliğine dikkat çektiği vurgulanırken, "Vladimir Putin, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun haklarının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Azerbaycan tarafının bu konularda Rus barış güçleriyle etkileşime girmeye hazır olduğu doğrulandı" denildi.

Liderlerin daha önce imzalanan üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakerelerin yoğunlaştırılması yönünde ortak görüşe sahip olduğu da belirtilirken Ermenistan - Azerbaycan barış anlaşmasının hazırlanması ve sınır anlaşmalarının tamamlanması konusunda da fikir birliğine varıldığı ifade edildi.