Aliyev’den Zengezur Koridoru müjdesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Aliyev, Orta Koridor'un geliştirilmesinin Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek "Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarındaki kısmının inşası tamamlanmak üzeredir. İlk etapta 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, Orta Koridor'un ana arteri olacak" dedi. Orta Asya ülkeleri ile stratejik müttefiklik anlaşmaları imzaladıklarını söyleyen Aliyev, "Azerbaycan, Güney Kafkasya'da yer almasına rağme, bugün aktif etkileşim sayesinde Orta Asya ile Azerbaycan, artık küresel ölçekte etkisi önemli ölçüde artan tek bir jeopolitik ve jeoekonomik bölge haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.