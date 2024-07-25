Alkış destekli katliam

srail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı yalanlarla dolu alçakça konuşmasının ayakta alkışlanmasına yönelik tepkiler sürerken İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi katliamları da hız kesmeden devam ediyor. Hatta Netanyahu'nun konuşması sırasında ve sonrasındaki 48 saat içinde İsrail'in Gazze'de farklı bölgelere düzenlediği 60 saldırıda çoğunluğu Han Yunus'ta olmak üzere 129 Gazzeli daha katledildi. İsrail askerlerinin ayrıca 50'den fazla noktada altyapıyı da yok ettiği paylaşıldı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail ordusu, Han Yunus bölgesinde, biri kadın 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığı ve bunları ülkeye getirdiğini duyurdu. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.Avustralya hükümeti, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden aşırılıkçı 7 İsrailli ile bir dini gruba, finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulayacak. ABC News'in haberine göre, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğuna ilişkin danışma görüşü kararının ardından Canberra yönetimi, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden aşırılıkçı İsraillilere ve bir gruba yönelik yaptırım kararları aldı. Buna göre hükümet, Yinon Levi, Zvi Bar Yosef, Neria Ben Pazi, Elisha Yered, David Chai Chasdai, Einan Tanjil ve Meir Ettinger ile Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle tanınan üyelerden oluşan "Hilltop Youth" isimli dini gruba finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulayacak.