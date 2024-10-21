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Giriş Tarihi: 21.10.2024

Alman basını: Berlin-Ankara hattında savunma işbirliği artıyor

Alman basını: Berlin-Ankara hattında savunma işbirliği artıyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında verdikleri mesajlar, Alman medyasında dikkat çekti. Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Scholz, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna işaret ederek savunma sanayisi ürünlerinde daha fazla işbirliği olacağını bildirdi" dedi. Deutschlandfunk ise "Almanya ve Türkiye itidalli ilişkilerin ardından savunma sanayisi alanında yeniden daha yakın işbirliği yapmak istiyor" ifadelerine yer verdi. Tagesspiegel "Scholz, Türkiye'ye Eurofighter vermek istiyor" derken Welt, "Scholz, NATO ülkesi Türkiye'ye daha fazla silah ihracatı yapılacağını açıkladı" dedi.
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Alman basını: Berlin-Ankara hattında savunma işbirliği artıyor
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