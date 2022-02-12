Alman basını Rusya’nın Ukrayna işgalinin tarihini verdi! Zelenskiy’den flaş açıklama!

"İŞGAL 16 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK"

Karşılıklı gerilim tırmanırken ortalığı kızıştıran bir iddia da Almanya'dan geldi. Alman haber dergisi Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi açıkladı.

Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğine ilişkin bir istihbarat bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Der Spiegel haberinde, ABD istihbaratı CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu tarihe dikkat çektiğini kaydederken, "Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD'nin gizlice Rusya'nın planı ile ilgili birçok bilgiyi verdiğini söyledi. Rusya'nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.