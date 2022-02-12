Alman basını Rusya’nın Ukrayna işgalinin tarihini verdi! Zelenskiy’den flaş açıklama!

Rusya'nın Ukrayna 'ya karşı bir savaş başlatacağı söylentileri giderek güçleniyor. Belarus'la birlikte Ukrayna sınırında geniş kapsamlı bir askeri tatbikat başlatan Rusya bu iddiaları reddetse de, uluslararası toplumdan görevli personele ve yabancı vatandaşlara yönelik art arda gelen "Ülkeyi terk edin" çağrıları, savaş ihtimalini yükseltiyor.
PERSONEL TAHLİYE EDİLİYOR
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün yaptığı "Savaş her an başlayabilir" açıklamalarının yankısı sürerken ABD başta olmak üzere, İngiltere, İsrail, Güney Kore, Danimarka, Estonya, Norveç ve Hollanda'nın da aralarında olduğu birçok ülke, Ukrayna'daki personelini tahliye çalışmalarına başladı.
Kiev'de bulunan ABD büyükelçiliği personelinin, gizli belgeleri imha etmeye başladığı söylenirken Rusya'da benzer bir hamleyle Ukrayna'daki resmi personelini tahliyeye başladı.
"İŞGAL 16 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK"
Karşılıklı gerilim tırmanırken ortalığı kızıştıran bir iddia da Almanya'dan geldi. Alman haber dergisi Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi açıkladı.
Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğine ilişkin bir istihbarat bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Der Spiegel haberinde, ABD istihbaratı CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu tarihe dikkat çektiğini kaydederken, "Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD'nin gizlice Rusya'nın planı ile ilgili birçok bilgiyi verdiğini söyledi. Rusya'nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.
ZELENSKİY KANIT İSTEDİ
Der Spiegel'in bu iddiası dünya çapında olay yarattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Şubatta olası işgal ile bağlı iddiaların somut kanıtlarını istedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.