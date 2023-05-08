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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Alman basınına da Türkiye’yi şikâyet etti

Alman basınına da Türkiye’yi şikâyet etti
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman kanalı ARD'ye Türkiye'yi şikâyet etti. "Yeni bir fasıl açılmasını beklemeden AB'nin standartlarını tam olarak uygulayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "AB ne isterse yapacağız" dedi ve Demirtaş ile Kavala'nın serbest bırakılması vaadini yineledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a benzetilmesiyle ilgili soruya ise "Bu benim için bir gururdur" cevabını verdi.



AZERBAYCAN'DAN TEPKİ
AZERBAYCANLİ siyasetçiler, Kılıçdaroğlu'nun İpek Yolu projesinde Azerbaycan'a yer vermemesini eleştirdi.
MİLLETVEKİLİ Hikmet Babaoğlu: En yakın müttefiki görmezden gelmek kabul edilemez.
MİLLETVEKİLİ Vügar Bayramov: Türk yolu ismi gerçekçi olamaz, çünkü Azerbaycan yok.
MİLLETVEKİLİ Behruz Meherremov: Türk dünyasının ideallerini yerle bir etmeyi vaat ediyor.
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Alman basınına da Türkiye’yi şikâyet etti
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