Alman basınına da Türkiye’yi şikâyet etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman kanalı ARD'ye Türkiye'yi şikâyet etti. "Yeni bir fasıl açılmasını beklemeden AB'nin standartlarını tam olarak uygulayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "AB ne isterse yapacağız" dedi ve Demirtaş ile Kavala'nın serbest bırakılması vaadini yineledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a benzetilmesiyle ilgili soruya ise "Bu benim için bir gururdur" cevabını verdi.
AZERBAYCAN'DAN TEPKİ
AZERBAYCANLİ
siyasetçiler, Kılıçdaroğlu'nun İpek Yolu projesinde Azerbaycan'a yer vermemesini eleştirdi.
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