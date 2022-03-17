Alman basınından Frontex’e Yunanistan üzerinden suçlama: Her şey örtbas ediliyor

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU!

Nihai raporun 200 sayfadan uzun olduğu vurgulanan haberde, müfettişlerin, üç Frontex yöneticisini AB düzenlemelerini ihlal etmekle suçladığı ve disiplin cezası verilmesini tavsiye ettiği belirtildi.

Frontex'in kendi hava varlıkları tarafından çekilen ve Yunan kuvvetlerinin geri itmelerini açıkça ortaya koyan fotoğraflar da yayınlanarak Frontex'in Yunan makamlarının geri itmelerini bildiği halde işlem yapmaması eleştirildi.