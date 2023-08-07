Alman basınından yine ikiyüzlülük

Batı medyasının ikiyüzlü yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce de Türkiye karşıtlığında sınır tanımayan Alman Deutsche Welle (DW) ajansı son çarpıtmasını Akbelen üzerinden yaptı. DW'nin haberinde "Akbelen'deki ağaç kıyımıyla gündeme gelen Yeniköy ve Kemerköy santralleri halk sağlığını tehdit ediyor" denildi.Aynı DW ajansı geçen yıl ise Almanya'daki kömür santrallerini haberleştirmişti. DW, Alman hükümetinin kömür santrallerini devreye almasını 'Rus doğal gazına alternatif' olarak okuyucularına sunarken, Muğla Milas'taki santralleri ise 'Halk sağlığını tehdit ediyor' şeklinde servis etti.Alman basını bu tarz çarpıtmalara birçok kez imza attı. Almanya'da Nord- Ostsee-Kanal (NOK), uluslararası alanda Kiel Kanalı olarak bilinen kanala methiyeler düzen DW, kanalı "Almanya'nın en önemli su yolu projesi" olarak nitelendiriyor. Aynı yayın organı Kanal İstanbul için "çevre uyarısı", "Kanal İstanbul'un riskleri", "Kanal İstanbul: Erdoğan'ın rüyasıİstanbul'un kabusu" gibi başlıkları atarak Kanal İstanbul için çevre katliamı algısı oluşturmaya çalışmıştı.DW Türkçe, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda hazırladığı gündemlerle, yayın yaptığı ülkelerde rahatsızlığa neden oluyor. Deutsche Welle, örneğin Türkiye'de çok başarılı işlerde bile provokatif yayınlarla bunlardan şüphe duyulmasını amaçlıyor. DW Türkçe Gezi olayları, koronavirüs, Kanal İstanbul, enflasyon, Turkovac aşısı ve TOGG gibi konularda da daima aleyhte haberlere imza atmıştı.