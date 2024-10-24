Alman Bild'in "BRICS" provokasyonuna yalanlama: Türkiye'nin üyeliği gündeme gelmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
"ÜYELİK SÜRECİ GÜNDEME GELMEDİ"
Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.
"RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDA YAPILAN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN"
Açıklamada, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.