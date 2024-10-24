Alman Bild'in "BRICS" provokasyonuna yalanlama: Türkiye'nin üyeliği gündeme gelmedi

"ÜYELİK SÜRECİ GÜNDEME GELMEDİ"

Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.