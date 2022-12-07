Alman darbecilere şafak baskını

Almanya'da yıllardır 'Tehlikeli' olarak adlandırılan Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı grup üyelerine yaklaşık 3 bin polis ile dün sabah ülkenin 11 eyaletinde şafak vakti baskın düzenlendi. 130'dan fazla noktada gerçekleşen baskında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 kişiden 25'i gözaltına alındı. İkisi elebaşı olmak üzere 22'sinin üye, 3'ünün de destekçi olduğu ifade edildi. Karlsruhe'de bulunan Federal Savcılığın yürüttüğü soruşturmada gruptan 'terör örgütü' olarak bahsedildi ve amaçlarının devlet sistemini devirmek, yerine temelleri çoktan atılmış olan kendi sistemini kurmak istedikleri, bunun için ölüme bile hazır oldukları dile getirildi. Savcılık, paralel devlet yapılanmasından da söz etti. Konsey adı altında adalet, dışişleri ve sağlık gibi bölümler kurduklarını açıkladı. Örgütün tam bir yıldır iktidarı devralmak ve kendi devlet yapılarını kurmak için planlar yaptığı, bu amaçla düzenli olarak toplandıkları savcılık tarafından dile getirildi. Orduya sızan örgütün, ırkçı polisleri saflarına katmak için çalıştığı aktarıldı. Gözaltına alınanlardan birinin ordu mensubu olması girişimi doğruladı. Ordu İstihbarat Teşkilatı, Reichsbürger üyesi oldukları şüphesiyle 8 askere iki yıl önce soruşturma açmıştı.Hızla silahlanmaya başladılar.Ordunun içerisine sızdılar.Irkçı polisleri saflarına katmak için toplantı düzenlediler.Kendi okullarını kurmaya başladılar.Kendi kimlik ve pasaportlarını oluşturdular.Siyasi sistemi baltalayıp, halkı huzursuz etmeye çalıştılar.Polis araçlarına benzettikleri minibüslerle sel bölgesine gittiler.Kendilerini eğitmek için Ukrayna'da savaşa katıldılar.'Müslümanları ve Yahudileri yok edin' çağrısı yaptılar.İmparatorluk Vatandaşları, Ukrayna-Rusya savaşının başında da gündeme geldi. Irkçı grup üyelerinin Ukrayna saflarında yer alıp kendilerini çatışma konusunda eğitmek istedikleri ortaya çıktı. Örgütün 21 bin üyesi bulunuyor. Örgütün, diğer ırkçı örgütlerle de hareket ettiği düşünüldüğünde tehlikenin boyutu artıyor.Almanyaİçişleri Bakanı Nancy Faeser, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba operasyon yapıldığını belirtti. Bakan, "Darbe planlarının ne kadar ilerlediğine dair net bir tablo var, ancak bu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak" dedi. Baskın 'Terörle mücadele operasyonu' olarak nitelendirildi