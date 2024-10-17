Alman gençler Filistin’e duyarlı

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman gençlerinin Gazze konusunda siyasilere kıyasla çok daha duyarlı olduğunu ortaya koydu. Shell Gençlik Araştırması'na katılan gençlerin yüzde 52'si, Filistinlilerin çektiği acının daha açık bir şekilde tanınması gerektiğini ifade etti. Gençlerin yüzde 26'sı bu konuda kararsız kaldı. Gençlerin yüzde 33'ü Almanya'nın İsrail yanlısı tutumunu desteklemediğini ifade ederken, yüzde 27'si ise bu konuda kararsız olduğunu ifade etti. Gençlerin yüzde 32'si Almanya'nın İsrail'e karşı özel bir sorumluluğu olmadığını vurguladı.