Alman halkının yüzde 82’si hükümetin İsrail’e verdiği askeri desteğe karşı çıkıyor

15-26 Eylül tarihleri arasında 1500'ün üzerinde katılımcıyla yapılan araştırmada, Almanların yüzde 73'ü, hükümetin İsrail'e karşı daha güçlü diplomatik baskı kurması gerektiğini ifade etti.

TARİHSEL SORUMLULUĞA BAKIŞ DEĞİŞİYOR

Anketin en dikkat çekici bulgularından biri ise Almanların tarihsel yükümlülük algısındaki değişim oldu. Katılımcıların yüzde 60'ı, Almanya'nın Holokost nedeniyle İsrail'e karşı özel bir sorumluluğu olduğu görüşünü reddederken, bu geleneksel tutuma destek verenlerin oranı yüzde 38 olarak kaydedildi.

Almanya 8 Ekim 2023'ten 5 Haziran 2025'e kadar İsrail'e toplam 492 milyon avro tutarında silah satış izni verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artan kamuoyu baskısı nedeniyle ağustos ayında İsrail'e silah ihracatına kısıtlamalar getirmiş ancak bu kısıtlamalar 24 Kasım 2025 itibarıyla kaldırılmıştı.

Ankette ayrıca Almanların yüzde 73'ü ABD ile ilişkileri "kötü" olarak değerlendirerek artık bu ülkeyi en önemli ortak görmediğini ifade etti.

ABD'yi önemli ortak görenlerin oranının ise yüzde 26 oldu.

Almanların görüşüne göre, ABD üç yıl sonra ilk kez Alman dış politikasının en önemli ortağı olmaktan çıktı.

Bunun yerine, katılımcıların yüzde 46'sı artık Fransa'yı dış politikada merkezi bir ortak olarak görüyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 38'i ABD'yi Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak güvenilir ortak olarak görüyor ve sadece yüzde 23'ü ABD'yi Almanya'nın dünyadaki demokrasi mücadelesinde ortak olarak değerlendiriyor.