Alman iç istihbaratın başına Türk başkan

Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) on ay süren bekleyişin ardından yeni başkanına kavuştu. Kurumun 75. kuruluş yıldönümünde başkanlığa, 2019'dan beri teşkilatın başkan yardımcılığı görevini yürüten Sinan Selen (53) getirildi. İçişleri Bakanı'nın resmi duyurusuyla birlikte, 4 bin 200 çalışanı bulunan BfV artık resmen Türk asıllı bir başkan tarafından yönetilecek. Eski başkan Thomas Haldenwang'ın 2024 sonunda siyasete atılmak için görevinden ayrılmasının ardından kurum aylarca başsız kalmıştı. Selen'in atanması Almanya'da güvenlik çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Selen, içişleri ve güvenlik alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınıyor. Selen'in öncelikli gündemi, Rusya, Çin ve İran kaynaklı casusluk tehditleriyle mücadele olacak. Siyasiler Selen'i "Alman güvenlik birimlerinin en iyi profesyoneli" olarak tanımlıyor. İstanbul doğumlu olan Selen, ailesiyle birlikte dört yaşında Almanya'ya göç etti. Köln Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Bir süre önce Türk vatandaşlığından çıkarak yalnızca Alman vatandaşı oldu.