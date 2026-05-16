Alman-İsrail basını: ‘Türkiye, süper güçler kulübüne katıldı’

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini sergilediği SAHA 2026 Fuarı'nın yankıları hâlâ sürüyor. Son olarak Almanya ve İsrail basınında Türk ürünleri yakın mercek altına alındı. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye'nin NATO içinde örnek gösterildiğini yazdı. Türkiye'nin krizlerle sınanan bir ülkeden küresel ölçekte silah ihracatçısına dönüştüğü vurgulandı. Yazıda, "Türkiye artık silah ithal eden bir ülke değil, dünyayı kendine hayran bırakan silah ihracatçısı. NATO Genel Sekreteri Rutte de hayranlığını gizlemiyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail basınında ise ABD, Çin, Rusya gibi ülkelerin yer aldığı "Süper güçler kulübüne" Türkiye'nin de katıldığı ifade edildi. İsrailli gazeteci Yoni Ben-Menachem'in ArabExpert sitesinde yayımlanan "Türkiye'den süper güç olma yolunda balistik füze üretimi" başlıklı yazısında "Türkiye geçtiğimiz 5 Mayıs'ta kendi üretimi olan kıtalararası balistik füze ve jet motorunu tanıttı ve böylece ABD, Çin, Rusya ve diğer Batı ülkeleri gibi süper güçlerin de yer aldığı caydırıcılık kulübüne katıldı" dedi.