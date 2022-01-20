Alman Katolik Kilisesinde taciz skandalı: Papa istismarın üstünü örttü

Münih Başpiskoposluğunda davayla ilgili hazırlanan rapor açıklandı. Raporda tacizle suçlanan din adamlarıyla ilgili işlem yapmamakla suçlanan ve 1977-1982 arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yapan 16. Benediktus'un iddiaları kesinlikle reddettiği ancak uzmanların bunu inandırıcı bulmadığı belirtildi.

Gerçek ismi Joseph Ratzinger olan eski Vatikan Devlet Başkanı Papa 16. Benediktus'un yanı sıra raporda kilisenin diğer üst düzey isimleri de suçlanıyor.