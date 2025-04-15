Alman kiliselerinde çocuk tacizi skandalı

Almanya'da hazırlanan rapor, Bavyera eyaletindeki Würzburg Başpiskoposluğunda 1945- 2019 yıllarında en az 226 çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığını ortaya koydu. Cinsel İstismarı Araştırma Bağımsız Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, 43'ü Katolik din adamı olmak üzere 51 şüphelinin en az 449 suç işlemiş olabileceği bildirildi. Raporda, 1945- 2019 yıllarında en az 226 çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı, bu suçların 3 bin 53 kez işlendiğinin tahmin edildiği, çok az failin mahkûm olduğu aktarıldı.