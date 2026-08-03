Alman mahkemesi kararını verdi: İsrail’in Gazze’ye saldırılarını Nazi rejimiyle karşılaştırmak suç değil

Almanya'da hukuk alanında yayımlar yapan bir internet sitesinde yer alan haberde, sosyal medya hesabından 2023 ve 2024 yıllarında Nazi sembolleri ve gamalı haç kullanarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştiren iki paylaşım yapan kişiyle ilgili mahkeme kararı gündeme geldi.

Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG Zweibrücken), 24 Haziran 2026 tarihli kararında, sembollerin Nazi ideolojisini övmek amacıyla değil, İsrail'e yönelik sert siyasi eleştiri kapsamında ve Nazi suçlarını açıkça kınayan bağlamda kullanıldığını belirtti.

İfade özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulanan kararda, Nazi sembollerinin her kullanımının otomatik olarak suç oluşturmayacağı ifade edildi.

Kararda, sosyal medya hesabından 2023 ve 2024 yıllarında iki paylaşım yapan bir kişinin ilk paylaşımında İsrail'in Gazze saldırılarını Nazi Almanyası'nın yöntemleriyle karşılaştıran bir tabloya ve İsrail bayrağı ile NSDAP (Nazi) bayrağının birleştirildiği bir fotoğrafa yer verdiğine dikkat çekildi.

İkinci paylaşımda ise ortasında gamalı haç bulunan Davut Yıldızı ile Gazze'deki saldırıları betimleyen bir görsel kullanan kişinin paylaşımlarda "Free Palestine" ve "Gaza Under Attack" etiketlerine yer verdiği belirtildi.

Ludwigshafen Asliye Mahkemesinin anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanma suçundan söz konusu kişiyi iki ayrı davada toplam 2 bin 400 avro para cezasına çarptırdığı hatırlatıldı.