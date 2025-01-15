Alman medyası yoğun eleştiriler altında: İsrail yanlısı iki yüzlü habercilik gözden kaçmıyor

İsrail ve Gazze ile ilgili haberlerin hiç dengeli olmadığını belirten Goldmann, "Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Almanya'daki habercilik tam bir felaket. Alman medyasında Orta Doğu'daki olaylarla ilgili tarafsız, çeşitlilik ve perspektif açısından zengin bilgi edinmek artık neredeyse imkansız." dedi.

YANLI HABERCİLİK ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Almanya'da, İsrail ordusunun basın bültenlerinden ayırt edilemeyen haberler yapıldığına işaret eden Goldmann, sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin, Almanya'nın en büyük, en geniş erişimli, en iyi donanıma sahip haber programı Tagesschau'yu ele alalım. Hemen hemen her programda, 7 Ekim'den sonraki programlarda, propagandalarını bire bir ifade edebilen ve sunucular tarafından asla sorgulanmayan bir İsrail ordu sözcüsü ya da hükümet sözcüsü görüyordunuz. Aynı zamanda Filistinlilerin seslerini neredeyse hiç duymuyorsunuz. Bu sadece Tagesschau'da değil diğer birçok medyada da böyle. 7 Ekim'den bu yana bir başka özellik de bu sorunun gerçekten tüm medya yelpazesine yayılmış olması."

İslam ve Orta Doğu söz konusu olduğunda Alman haberciliğinde uzun zamandır sorunlu eğilimler olduğunu dile getiren Goldmann, bu konuda gazete ve televizyonlarda yanlış bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Goldmann gazeteciliğin aslında bir sanat olduğunu belirterek, "Bunun nasıl iyi yapılacağını öğrenebilirsiniz. Gerçekler ve görüşler arasında ayrım yapmanız gerektiğini, kaynakları kontrol etmeniz gerektiğini, çeşitli seslerin söz sahibi olmasına izin vermeniz gerektiğini bilmelisiniz." diye konuştu.

Alman medyasının, Gazze haberlerinde İsrail saldırılarından bahsedilirken basmakalıp bir dil kullanıldığını anlatan Goldmann, İsrail ordusunun örtülü ifadelerinden ise sıklıkla bahsedildiğini ifade etti.

İsrail saldırılarında sınırlı kara operasyonu veya hassas özel operasyonlar gibi kavramların kullanıldığını aktaran Goldmann, Filistinlilerin saldırıları söz konusu olduğunda, "gerilim, katliam, barbarca saldırı" gibi anlatımlarım yer aldığına dikkati çekti.