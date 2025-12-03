Alman ordusunda 20 bin mühimmat çalındı

Almanya'da kimliği belirsiz kişiler, Alman ordusuna ait yaklaşık 20 bin adet mühimmatı çalarak kayıplara karıştı. İlk incelemelere göre, mühimmat yüklü kamyonun bir sivil lojistik firması tarafından güvenliksiz bir alanda bırakıldığı tespit edildi. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ordu için mühimmat taşımacılığı yapan bir nakliye firmasına ait kamyonun Magdeburg yakınlarındaki Burg kasabasında bir sanayi bölgesinde bulunan korumasız bir park yerine bırakıldığını doğruladı. Gece saatlerinde kamyonun kasasını açan hırsızlar, çok sayıda mühimmat kutusunu alarak kaçtı.