Alman ordusunda cinsiyet değiştirme endişesi

Almanya'da, Savunma Bakanlığı'nın yeni askerlik yasası tartışılmaya devam ediyor. Zorunlu olmasa da "ihtiyaca dayalı" askerlik modeli, 18 yaşını dolduran herkese yoklama gönderilmesini öngörüyor. Yeterince gönüllü bulunmaması durumunda ise çekilecek kura ile asker alınacak. Ancak bu ihtimalin Alman gençlerini harekete geçirmesinden endişe ediliyor. Bir uzman, gençlerin zorunlu askerlik hizmetinden kaçabilmek için cinsiyet değiştirebileceğini dile getirdi. Bunun için basit bir işlem yeterli. Nüfus dairesine giden herkes, cüzi bir işlem parası karşılığında üç ay içinde yeni kimliğine kavuşabiliyor.