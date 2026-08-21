Alman polisinden Türk gence kurşun
Almanya'nın Münih kentinde polis, üzerinde sadece plastik mermiler atabilen bir silah bulunan 14 yaşındaki öğrenciyi vurdu. Schwabing kentindeki Belgrad Caddesi'nde yaşanan olayda Türk asıllı çocuk ağır yaralandı. Polis kaynakları, "gencin silahı dolduruyormuş gibi hareket ettiğini ve uyarılara rağmen silahı kaldırarak kendilerine doğru döndürdüğünü" ileri sürdü. Çocuğun ailesi ise polisi yalanlayarak "Polisin ihbarı sonrasında gerçek mermi ateşlemeyen silahını yere bırakıp ellerini havaya kaldırmıştı" dedi. Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis memurunun soruşturmada şu aşamada "tanık" olarak değerlendirildiği bildirildi.
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