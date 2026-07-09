Alman uzmandan itiraf: Eski silahlarımızı satıyorduk, Türkiye artık lider oldu

Türkiye'nin kararlılığı Batı'da kabul görmeye devam ediyor. Savunma sanayii alanında Türkiye'nin geliştirdiği üst düzey teknolojik silahlar diplomaside de yeni bir dönem başlattı. Geçmiş yıllarda çeşitli bahanelerle Ankara'ya yaptırım uygulayan ya da istedikleri silahları satan Avrupa ülkeleri bugün Türkiye'nin konumunun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Yakın zamanda yaptırım tehditlerinde bulunan ülkeler artık Türkiye ile silah anlaşmaları yapmak için sıraya giriyor.

SON DERECE İLERİCİ ÜLKE

Alman televizyon kanalları ZDF ve ARD'nin ortak yapımı Phoenix Von Ort programına konuk olan Güvenlik Uzmanı Ralph Thiele, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekli albay olan Thiele, "Bir zamanlar eskimiş Starfighter uçaklarımızı Türkiye'ye verip elden çıkarıyorduk. Bugün ise Türkiye savunma sanayiinde son derece ilerici ve modern bir ülke" sözlerine yer verdi. Öte yandan Thiele, ABD'nin eskisi kadar güçlü olmadığını ve güçlü bir ortağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.