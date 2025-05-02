Almanya, aşırı sağcı AfD partisini yasaklayabilir

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'ni "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmasının ardından ülkede bu partinin yasaklanması tartışılıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporundaki sınıflandırmanın "çok dikkatli bir şekilde" hazırlandığını ve bu raporun herkes tarafından okunması gerektiğini ifade etti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise AfD'nin "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olduğunun tespit edildiğini söyledi. AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20.8 oranında oy alarak Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci parti olarak çıkmıştı.