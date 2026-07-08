Almanya Başbakanı Merz: Ankara’da NATO’ya yeni bir ruh kazandıracağız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO 36'ncı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden önce gazetecilere açıklamada bulundu. Friedrich Merz, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne çok iyi hazırlanmış bir şekilde geldiklerini belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a misafirperverliği ve Zirve'ye yaptığı katkılar için teşekkür etti. Merz, geçen yıl Lahey'de savunma çabalarını önemli ölçüde artırma kararı aldıklarını ve bunu hayata geçirdiklerini kaydederek, "Avrupa Birliği ve NATO'nun üye devletlerinin büyük çoğunluğunda savunma alanındaki çabalarımızı kayda değer ölçüde güçlendirdik. Bugün bunları ele alacağız ve NATO'nun transatlantik niteliğini koruyabilmesi için onu daha Avrupalı hale getireceğiz. Bunun bir örneği, dün Kanada, Norveç ve Almanya arasında denizaltı inşası konusunda iş birliği yapılmasına yönelik vardığımız mutabakattır. Bu vesileyle dün kamuoyuna açıkladığımız denizaltı üretimi ve ortak tedarik kararının uzun süredir hazırlıkları yürütülen bir süreç olduğunu vurgulamak isterim. Bu iş birliği bizi Atlantik bölgesinin tamamında onlarca yıl boyunca birbirimize bağlayacaktır" dedi.

'SAVAŞ, HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK'

Merz, savunma alanını 'daha Avrupalı' hale getireceklerini vurgulayarak, "Bugün ilave ortak girişimleri de ele alacağız. Ankara'da NATO'ya yeni bir ruh kazandıracağımıza inanıyorum. Bu ruh, NATO'yu daha güçlü ve daha birlik içinde bir İttifak haline getirecektir. Avrupa olarak 2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna'ya her yıl 70 milyar avro destek sağlanmasını öngören ortak bir girişimi de başlatmış bulunuyoruz. Bu savaşın sona ermesi artık tamamen Rusya'nın elindedir. Bugün bu hedefe ulaşmak için üzerimize düşeni bir kez daha yapacağız ve Moskova'ya açık bir mesaj vereceğiz. Rusya'nın bu savaşı kazanma şansı yoktur. Savaş, hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu savaş ne kadar kısa sürede sona ererse Avrupa için de Rusya için de dünya barışı için de o kadar iyi olacaktır" ifadelerini kullandı