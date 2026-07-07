Almanya Başbakanı Merz: "Umuyorum ki birlikte ‘Ankara Ruhu' oluşturmayı başarabiliriz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya hareket etmeden önce Berlin'de açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ VE BİRLEŞİK BİR NATO'YA İHTİYACIMIZ VAR"

Merz, zirveden beklentilerini ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin çalkantılı bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden Başbakan Merz, "Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşik bir NATO'ya ihtiyacımız var. Bir yıl önce Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarımızı önemli ölçüde artırmayı kararlaştırmıştık. O zamandan bu yana çok şey başardık. Almanya, 2022'den bu yana savunma harcamalarını 2026 yılına kadar 124 milyar euroya çıkardı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını başlattığı yıldan bu yana savunma harcamalarımızı ikiye katladık. Bu büyük çabayı kimseye bir iyilik yapmak için göstermiyoruz. Bu büyük çabayı, savunmamız ve güvenliğimiz için gerekli olduğu için gösteriyoruz" diye konuştu.

"ANKARA'DA BİR ARAYA GELMEMİZ DAHA DA ÖNEMLİDİR"

Rusya Ukrayna savaşı gibi uluslararası konular ile NATO'nun geleceğine yönelik adımlar başta olmak üzere zirve gündemine ilişkin başlıklara dikkat çeken Alman Başbakan, "Bu nedenle Ankara'da bir araya gelmemiz daha da önemlidir. Bu, güç ve birlikteliğin bir göstergesidir. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıkları konusunda Genel Sekreter Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Umuyorum ki birlikte bir 'Ankara Ruhu' oluşturmayı başarabiliriz "dedi.

"AVRUPALI MÜTTEFİKLER UKRAYNA'YA 70 MİLYAR EURO DAHA EK KAYNAK TAHSİS EDECEK"

Rusya-Ukrayna savaşının Ankara'daki NATO Zirvesi'nin önemli başlıklardan biri olacağını kaydeden Friedrich Merz, "Zirvede Ukrayna'daki savaş da gündemimizde olacak. Bu zirve, savaşta bir dönüm noktası olabilir. Kremlin'in artık yavaş yavaş şunu anlamaya başladığı düşünülüyor. Rusya, bu savaşta galip gelemeyecek ve savaş hedeflerine ulaşamayacak. Bu nedenle, Almanya'nın girişimiyle bir anlaşma yapılması planlanıyor. Ukrayna'ya yeni ve ek kaynaklar sağlanacak. 2026 ve 2027 yıllarında Avrupalı müttefikler 70 milyar euro daha ek kaynak tahsis edecek" şeklinde konuştu.

"TRANSATLANTİK KALABİLMESİ İÇİN AVRUPA MERKEZLİ BİR NATO İNŞA EDİYORUZ"

NATO'nun önümüzdeki yol haritasına ilişkin de konuşan Almanya Başbakanı Merz, Ankara Zirvesi'nden beklentisini "Bu zirveden, NATO'nun transatlantik niteliğini koruyabilmesi için Avrupa merkezli bir NATO inşa etme mesajı yayılmalıdır. Avrupa merkezli bir NATO oluşturmak için çalışıyoruz. Böylece NATO transatlantik niteliğini koruyabilir. Bunu sadece savunma politikasıyla değil, savunma sanayimizle de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman Başbakan açıklamasını "Ankara'da verimli bir toplantı, başarılı bir NATO Zirvesi ve belirgin şekilde güçlendirilmiş bir Avrupa ayağıyla transatlantik iş birliğinin başarılı bir şekilde devam etmesini umuyorum" sözleriyle tamamladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör