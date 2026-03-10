Almanya Başbakanı Merz’den İran yorumu: “Bu senaryo hepimize zarar verecektir”
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD/İsrail işbirliğinde İran’a gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Sonsuz bir savaşın hiçbir yararı yok" ifadelerini kullanan Merz, İran'ın toprak bütünlüğünün ortadan kalkmasına yönelik senaryo hepimize zarar verecektir” dedi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Çekya Başbakanı Andrej Babis, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, Babis ile yaptıkları görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış çabalarını, İran'da devam eden savaşı, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki haftalarda yapacağı zirveyi ve iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını bildirdi.
"ALMANYA VE EVRUPA OLARAK TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hedeflerini paylaştıklarını yineleyen Almanya Başbakanı Merz, "Ancak savaşın her günü daha fazla soru işaretini ortaya çıkarıyor. Bizi en çok endişelendiren şey bu savaşın nasıl hızlı ve ikna edici bir şekilde sona erdirilmesine dair ortak bir planın olmamasıdır. Bu arada tehlikeli bir tırmanış görüyoruz. İran, ülkemizin ortakları ve müttefikleri de dahil olmak üzere bölgedeki ülkelere rastgele saldırıyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Bölgedeki ortaklarımızla, Almanya ve Avrupa olarak tam dayanışma içindeyiz" dedi.
"BU HEPİMİZE ZARAR VERECEKTİR"
"Sonsuz bir savaşın hiçbir yararı yok" ifadelerini kullanan Merz, "İran'ın toprak bütünlüğünün, devlet yapısının ve ekonomisinin ortadan kalkmasına yönelik senaryonun hiçbir yararı yok. Libya, Irak veya bölgedeki diğer ülkelerde gördüğümüz gibi bu hepimize zarar verecektir. Bu, güvenliğimizi, enerji arzımızı ve muhtemelen göçle ilgili gelişmeleri de etkileyecektir. İsrail ve bölgedeki diğer ortaklar için de bu kalıcı güvenlik ve istikrar getirmeyecektir. İran'da iyi ve özgür bir yaşam isteyen insanlara da bir fayda sağlamayacaktır" dedi. Merz, "Dünya, İsrail'in ve diğer ortakların tehdit altında olmadığı, Tahran'ın nükleer emellerinden vazgeçip terörü terk ettiği, bölgesel bir barış ve güvenlik düzeninin parçası olarak istikrarlı yaşayabilir bir İran'a ihtiyaç duymaktadır. Biz de ortaklarımızla özellikle Avrupa Birliği içinde bu perspektif doğrultusunda çalışıyoruz. Bu konuda İsrail ve ABD ile Avrupa ve NATO'daki ortaklarımızla, bölgedeki ortaklarımızla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.