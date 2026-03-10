Almanya Başbakanı Merz’den İran yorumu: “Bu senaryo hepimize zarar verecektir”

"SAVAŞIN ÇABUK SONA ERMESİ UMUDUNU PAYLAŞIYORUM"

Merz, artan enerji fiyatları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların hafifletilmesine karşı Trump'ın İran'daki savaşın sona erebileceği yönündeki açıklaması sorulan Merz, "ABD Başkanı'nın bu savaşın çabuk sona ermesi yönündeki umudunu paylaşıyorum. Ve eğer savaş çabuk sona ererse petrol ve enerji piyasalarında da nispeten hızlı bir normalleşme göreceğiz" dedi. Merz, artan enerji fiyatları nedeniyle önemli bir tedarikçi olan Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının hafifletilmesine ise karşı çıktı. Merz, "Benim görüşüme göre, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesini düşünmek ile Ukrayna'yı desteklemek arasında seçim yapmak için bir neden yok. Yaptırımlar mı, dayanışma mı? Tutumumuz bellidir. Biz Ukrayna'nın yanındayız ve gerekirse böyle bir dönemi atlatmaya da hazırız. Ukrayna'ya yardım kesintiye uğramamalıdır, bu konuda ısrarcıyız. Bu ülkeye, Rusların saldırı savaşını püskürtmek ve bu savaşı mümkün olduğunca çabuk sona erdirmek için yardım etmeye devam etmeliyiz" diye konuştu. Merz, "Bence Avrupa'nın güvenilir, uygun fiyatlı ve düşük emisyonlu bir enerji kaynağına sırtını dönmesi stratejik bir hataydı" diyen ve nükleer enerjiden çıkışı stratejik bir hata olarak nitelendiren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e destek verdi. Merz, "Von der Leyen'in görüşünü paylaştığımı söylediğimde sizi şaşırtmayacaktır. Alman federal hükümetleri daha önce nükleer enerjiden çıkma kararı almıştır. Bu karar geri alınamaz. Bunu üzücü buluyorum, ancak durum böyledir ve şimdi mevcut enerji politikamızı optimize etmeye odaklanıyoruz. Şebekeleri genişletmeliyiz. Ayrıca enerji fiyatlarını da piyasa yoluyla mümkün olan en kısa sürede düşürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Uzun vadede sübvansiyonlarla fiyatları düşüremeyiz, ancak arzı artırarak bunu başarabiliriz ve gerçekten her gün mevcut enerji arzını artırmak için çalışıyoruz, böylece Almanya'da da fiyatlar düşebilir. Ancak bu, çok kısa sürede halledilebilecek bir görev değil. Bunun için zaman harcıyoruz, ancak üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.