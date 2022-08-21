Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a anket şoku

Almanya'da Insa fikir araştırma enstitüsü tarafından "Bild am Sonntag" için yapılan ankette, Almanların 3'te 2'sinin Başbakan Olaf Scholz'dan memnun olmadığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 62'si Scholz'dan memnun olmadığını belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 25'i Scholz'u olumlu değerlendirdi. Ankete katılanların çoğunluğu Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonundan oluşan federal hükümetin çalışmalarını olumsuz olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 65'i hükümetten memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27'si memnun olduklarını söyledi.



SCHOLZ, BAŞBAKANLIK GÖREVİ İÇİN 3'ÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Ankete göre, Almanya'da Başbakanın doğrudan seçilmesi halinde katılımcıların yüzde 25'i Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i (Yeşiller), yüzde 19'u CDU lideri Friedrich Merz'i ve yüzde 18'i Scholz'a oy vereceğini ifade etti.



GEÇMİŞ ANKETLERDE SCHOLZ'DAN MEMNUN OLANLARIN ORANI YÜZDE 46'YDI

Geçtiğimiz mart ayının başında yapılan anketlerde Scholz'un çalışmalarından memnun olanların sayısı yüzde 46 seviyesinde çıkarken, memnun olmayanların sayısı yüzde 39'da kalmıştı.