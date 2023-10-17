Almanya Başbakanı Scholz’dan İsrail’e destek ziyareti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'i ziyaretinde İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya hükümeti ve parlamentosunun İsrail'in yanında olduğunu belirten Scholz, "İsrail'de benim için şunu vurgulamak çok önemli. Alman tarihi ve Holokost tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor." ifadesini kullandı.

Hamas'ın rehin tuttuğu kişiler arasında Alman vatandaşlarının da bulunduğuna işaret eden Scholz, "Bu kişilere ve diğer tüm rehinelere odaklandık ve onların serbest kalması için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Scholz, "Hükümetim bu çatışmanın daha da tırmanması konusunda endişeli. Bu çatışmanın tüm bölgeye sıçramasını engellemeliyiz. (Bölgedeki) Her aktör, bu çatışmaya müdahil olmanın iyi bir fikir olmadığını aklına getirmeli. Bu, affedilemez bir hata olur." mesajını verdi.