Almanya Başbakanı Scholz’dan İsrail’e destek ziyareti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'i ziyaretinde İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya hükümeti ve parlamentosunun İsrail'in yanında olduğunu belirten Scholz, "İsrail'de benim için şunu vurgulamak çok önemli. Alman tarihi ve Holokost tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor." ifadesini kullandı.
Hamas'ın rehin tuttuğu kişiler arasında Alman vatandaşlarının da bulunduğuna işaret eden Scholz, "Bu kişilere ve diğer tüm rehinelere odaklandık ve onların serbest kalması için her şeyi yapacağız." diye konuştu.
Scholz, "Hükümetim bu çatışmanın daha da tırmanması konusunda endişeli. Bu çatışmanın tüm bölgeye sıçramasını engellemeliyiz. (Bölgedeki) Her aktör, bu çatışmaya müdahil olmanın iyi bir fikir olmadığını aklına getirmeli. Bu, affedilemez bir hata olur." mesajını verdi.
"SİVİL NÜFUS KONUSUNDA DA ENDİŞELİYİZ VE SİVİL KAYIPLARI ÖNLEMEK İSTİYORUZ"
Konuşmasında Gazze'deki duruma da değinen Scholz, "Gazze'de insanların acı çektiğinin farkındayız. Bu nedenle de masum sivillere nakdi yardım yapmamız gerektiğini söyledim. Sivil nüfus konusunda da endişeliyiz ve sivil kayıpları önlemek istiyoruz." dedi.
Scholz, Gazze'ye insani yardımların sağlanması konusunda Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, Alman federal hükümetinin, İsrail-Filistin çatışmasının sivil halk üzerindeki etkilerini azaltmak için çalışacağını vurguladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu da konuşmasında, Scholz'a ve Almanya'ya İsrail'e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, tüm dünyayı Hamas'ın eylemlerini kınamaya davet etti.
SCHOLZ, İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile de bir araya geldi.
Almanya'nın ülkesinin "en büyük ve yakın müttefiklerinden birisi olduğunu" belirten Cohen, "Almanya'nın İsrail'in yanında olduğunu, varoluş mücadelemizi ve vatandaşlarımızın güvenliğini desteklediğini kanıtlayan bu önemli ziyaret için teşekkür ederim." dedi.