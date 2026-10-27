Almanya Başbakanı’ndan ABD, Rusya ve Çin’e Ukrayna uyarısı! “Kendi başınıza karar almayın”

"Yeni bir jeopolitik dönemin eşiğindeyiz" diyen Merz, "Bu dönem, büyük güçler arasındaki yeni dinamiklerle, yapay zekanın çok ötesine uzanan nefes kesici teknolojik devrimlerle karakterize edilecek. Bu dinamikler sadece Almanya ve Avrupa'dakiler için değil Asya'dakiler de dahil olmak üzere tüm merkezi güçler için zorluklar oluşturacak. Özgürlüğümüz, egemenliğimiz, güvenliğimiz ve refahımız tehlikede" ifadelerini kullandı. Merz, Almanya ve Singapur'un savunma, ticaret ve yatırım, yapay zeka ve yeşil enerjiye odaklanarak stratejik ortaklıkları genişletmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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