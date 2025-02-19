Almanya Başbakanı’ndan Trump’ın Zelenskiy açıklamalarına tepki: “Yanlış ve tehlikeli…”
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkındaki “seçim yapmayan bir diktatör, elini çabuk tutsa iyi olur, yoksa ülkesini kaybedecek” sözlerine karşı “yanlış ve tehlikeli” diyerek, Ukrayna’nın neredeyse 3 yıldır Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunduğunu dile getirdi.
Der Spiegel dergisine açıklama yapan Olaf Scholz, "Zelenskiy'nin demokratik meşruiyetini inkar etmek tek kelimeyle yanlış ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu. Scholz, "Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın seçilmiş devlet başkanı olduğu doğrudur. Savaşın ortasında düzgün bir seçim yapılamayacağı gerçeği Ukrayna anayasası ve seçim yasalarıyla uyumludur. Kimse aksini iddia etmemelidir." ifadesini kullandı.
Ukrayna'daki savaşı başlatanın Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rusya olduğunu belirten Scholz, "Ukrayna neredeyse 3 yıldır Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
"BU TAMAMEN SAÇMALIK"
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da ZDF televizyonuna verdiği demeçte, Trump'ın yorumlarını açıkça reddederek, "Bu tamamen saçmalık." dedi. Baerbock, "Sadece hızlıca tweet atmayıp gerçek dünyayı görürseniz, Avrupa'da maalesef diktatörlük koşulları altında yaşamak zorunda kalanların kimler olduğunu bilirsiniz. (Bu kişiler) Rusya'daki, Belarus'taki insanlar." diye konuştu.