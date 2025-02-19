Almanya Başbakanı’ndan Trump’ın Zelenskiy açıklamalarına tepki: “Yanlış ve tehlikeli…”

Ukraynalıların her gün özgür demokrasileri için mücadele ettiklerini dile getiren Baerbock, "Avrupalılar olarak, demokrasilerimizi birlikte güvence altına alabilmemiz için onları Avrupa Birliği yolunda destekliyoruz." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'i ülkesinde seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." demişti.