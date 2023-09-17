Almanya Cumhurbaşkanı: İslam ülkemizde kök saldı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Köln'de İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin (VIKZ) 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ülkemiz, yüzyıllardır dini çeşitlilikle şekillenmiştir. Bu çeşitliliğin ifade ettiği zenginlik ve aynı zamanda beraberinde getirdiği gerilim ve sürtüşmeler, bizim için yeni değildir. Bugün, İslam'ın çeşitliliği de 5 milyonun üzerindeki Müslüman da ülkemize aittir" ifadelerini kullandı. Almanya'da ibadet ve fikir alışverişi için kurulan mekanların arttığına dikkat çeken Steinmeier, "Bu, ülkemizde İslam'ın kök saldığını göstermektedir. Hepinizi cesaretlendirmeye devam ediyorum: Ortak toplumumuzun ortasında yerinizi alın" çağrısında bulundu. Steinmeier, şunları kaydetti: "Dünya görüşü olarak Almanya, tarafsız bir devlettir ancak din özgürlüğü, ülkemizde dinin olmadığı anlamına gelmez. Aksine, dinlere alan tanımak ve tüm inançlı insanların özgürlüğünü korumak anlamına gelir. Dinlerin gücünü ülkemizde uyum için kullanmak üzere elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." Steinmeier, "İster Müslüman düşmanlığı, ister antisemitizm, isterse de Hristiyan nefreti olsun, bu tür bir zehir, barış içindeki inançlı insanlara yabancıdır, demokrasimize de yabancıdır" şeklinde konuştu.