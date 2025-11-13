Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: “En adil çözüm, herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır”

Federal Ordu'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende konuşan Steinmeier, "Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var. Uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır" dedi.

"YENİ ASKERLİK YASASI İÇİN DOĞRU ADIMLAR ATILACAK"

Steinmeier, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yeni askerlik yasası hazırlıkları hakkında da değerlendirmede bulundu. Kısa süre içinde yeni bir yasanın devreye gireceğine inandığını belirten Steinmeier, "Ukrayna Savaşı, Avrupa barış düzenine de bir saldırı. Biz Avrupalılar ve özellikle biz Almanlar, askeri savunma yeteneklerimizi güçlendirmeliyiz ve bunun için güçlü ve donanımlı bir orduya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.