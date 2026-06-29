Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den çağrı: "BM kendisini değiştirmeli"
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Birleşmiş Milletlerin (BM) daha verimli ve daha etkin hale getirilmesi çağrısında bulundu. Almanya Cumhurbaşkanı, küresel zorlulukların üstesinden gelinmesi için de işbirliklerin artırılmasını talep ederek, "Daha fazla uluslararası işbirliği ve karşılıklı güven olmadan iklim değişikliği veya açlık ve yoksullukla mücadele gibi küresel zorlukların üstesinden gelemeyeceğiz” ifadesini kullandı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier,, Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik Konferansının açılışında bir konuşma yaptı.
Küresel işbirliğinin önemine işaret eden Steinmeier, gelişmekte olan Küresel Güney ülkelerin temsilcilerinin Batı'nın, Avrupa'nın ve Almanya'nın mümkün olduğunca çok sayıda insana hizmet eden uluslararası düzeninin korunmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine nasıl katkı sağladığını yakından izlediğini belirtti.
Steinmeier, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyine geçici üye olarak seçilmemesini "acı bir yenilgi" olarak nitelendirerek, "Bu (yenilgi) sadece rakiplerimize değil, kendimize de eleştirel sorular yöneltmemiz için bir nedendir." dedi.
Ancak Almanya'nın uluslararası işbirliğini, barışı, kalkınmayı ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası düzeni savunmayı sürdüreceğini ifade eden Steinmeier, seçim yenilgisine tepki olarak BM'nin Almanya için sağladığı faydayı sorgulayanları ve Almanya'nın BM'ye katkıyı azaltılması yönünde çağrıda bulunanları eleştirdi ve BM'den çekilmenin "dar görüşlülük ve vahim" olacağına işaret etti.
"Aynı zamanda bu salondaki BM kuruluşlarının çok sayıda temsilcisine de sesleniyorum: BM kendisini değiştirmeli, daha verimli ve etkili hale gelmeli." diyen Steinmeier, BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun kanıtlanması gerektiğini kaydetti.