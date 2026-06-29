Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den çağrı: "BM kendisini değiştirmeli"

Küresel işbirliğinin önemine işaret eden Steinmeier, gelişmekte olan Küresel Güney ülkelerin temsilcilerinin Batı'nın, Avrupa'nın ve Almanya'nın mümkün olduğunca çok sayıda insana hizmet eden uluslararası düzeninin korunmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine nasıl katkı sağladığını yakından izlediğini belirtti.

Steinmeier, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyine geçici üye olarak seçilmemesini "acı bir yenilgi" olarak nitelendirerek, "Bu (yenilgi) sadece rakiplerimize değil, kendimize de eleştirel sorular yöneltmemiz için bir nedendir." dedi.