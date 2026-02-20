Almanya da sosyal ağlara savaş açtı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD merkezli sosyal medya sitelerine karşı Avrupa ülkelerinde başlatılan karşı hamleye Almanya da dahil oldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkedeki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin kontrol edilmesi çağrılarına destek verdi ve "Toplumun bu şekilde baltalanmasına izin mi vereceğiz?" dedi. Merz, çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin kontrol edilmesi yönündeki artan çağrıları destekleyerek kasıtlı olarak yayılan sahte haberlerin ve diğer çevrimiçi manipülasyon biçimlerinin verdiği zararın zorunlu kısıtlamalara duyulan ihtiyacı artırdığını söyledi.