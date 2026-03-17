Almanya Dışişleri Bakanı: İran’da rejim değişikliği gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikir
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran savaşının askeri yollarla sona ereceğine inanmadığını belirten Wadephul, “Kontrollü bir rejim değişikliği, gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikirdir. Irak'ta, Libya'da yaşananlara bakarsanız, örnekler zaten yeterince kötü" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Alman basınından çeşitli kuruluşlar tarafından ortak düzenlenen "Europe 2026" adlı panelde İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wadephul, İran savaşının askeri yollarla sona ereceğine inanmadığını belirterek diplomatik çözüm çağrısında bulundu.
Bakan Wadephul, "Bu çatışmada askeri bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Böyle bir çözüm gerçekçi değil" dedi. İran'da bir rejim değişikliğinin de gerçekleşeceğini düşünmediğini ifade eden Wadephul, "Bunun olacağını sanmıyorum" açıklamasını yaptı.
Wadephul, "İran'da kontrollü bir rejim değişikliği, gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikirdir. Irak'ta, Libya'da yaşananlara bakarsanız, örnekler zaten yeterince kötü" dedi. Wadephul, "İran'daki kaos bizim çıkarımıza değil, bölgenin çıkarına değil ve kesinlikle İran halkının çıkarına da değil" değerlendirmesinde de bulundu.