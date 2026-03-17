Almanya Dışişleri Bakanı: İran’da rejim değişikliği gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikir

Bakan Wadephul, "Bu çatışmada askeri bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Böyle bir çözüm gerçekçi değil" dedi. İran'da bir rejim değişikliğinin de gerçekleşeceğini düşünmediğini ifade eden Wadephul, "Bunun olacağını sanmıyorum" açıklamasını yaptı.

Wadephul, "İran'da kontrollü bir rejim değişikliği, gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikirdir. Irak'ta, Libya'da yaşananlara bakarsanız, örnekler zaten yeterince kötü" dedi. Wadephul, "İran'daki kaos bizim çıkarımıza değil, bölgenin çıkarına değil ve kesinlikle İran halkının çıkarına da değil" değerlendirmesinde de bulundu.