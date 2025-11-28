Almanya Dışişleri Bakanı: “SAFE mekanizması Türkiye’yi de kapsamalı”

Wadephul, SAFE mekanizmasının kapılarının Türkiye gibi güçlü NATO müttefiklerine açık olması gerektiğini belirterek, Avrupa güvenliğinin Ankara'sız tasarlanamayacağını söyledi. Türkiye ile Almanya arasında derin bağlar olduğunu hatırlatan Bakan, "Çok büyük bir potansiyel var. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı gelmiştir. " diye konuştu.

SAFE mekanizmasının Türkiye için ve Birleşik Krallık için önemli birer NATO müttefiki olarak açık olması gerektiğine değinen Wadephul, "onları da kapsaması gerektiğine inanıyorum." dedi.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL SORUMLULUĞU: COP31 VURGUSU

Wadephul, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının dünyadaki enerji dönüşümü açısından büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Türkiye önemli küresel bir görevi üstleniyor." dedi.

"Türkiye jeostratejik ortaktır" diyen Wadephul, NATO zirvesinde de Türkiye'nin yine ev sahipliği yapacak olmasına dikkati çekti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin stratejik hedefi olduğunu belirtmesine atıfta bulunan Wadephul, şunları söyledi:

"Gerçekten de AB için ve Türkiye için bunun çok iyi olduğuna inanıyorum. O zaman bu sözleri ciddiye almamız gerekiyor ve Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye yakınlaşarak her türlü formatı, her türlü görüşme kanalını açarak bu iradeyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu ciddiye almamız gerekiyor ve her ikimizin yararına olacaktır. Almanya bu bağlamda yeni sonuçların edinilmesi için önemli bir rol üstlenmek istemektedir."

Almanya'nın, toplumsal açıdan Türkiye ile başka hiçbir ülkeyle olmadığı kadar yakın ilişkileri olduğunu ifade eden Wadephul, bölgesel ve küresel zorluklar karşısında ortak çıkarların ele alınması ve gelecekteki işbirliği alanlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Wadephul, "Almanya'da 3 milyondan fazla Türk kökenli insan yaşıyor. İş insanları, bilim insanları, zanaatkarlar ve Alman Dışişleri Bakanlığında bir Devlet Bakanı (Serap Güler) bulunuyor. Bu kişiler iki kültürü de benimseyerek karşılıklı anlayışa ve ülkelerin refahına katkıda bulunuyor." dedi.

"TÜRKİYE, UKRAYNA SAVAŞINDA DEĞERLİ KATKILAR SUNDU"

Wadephul, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın güvenlik mimarisini kökünden sarstığını belirterek Türkiye'nin bu süreçte arabuluculuk rolüyle kritik katkılar sunduğunu söyledi.

Wadephul, "ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte bu doğrultuda bir çözüm bulunması fikrini kesinlikle destekliyoruz. Gerçekten de eğer Putin bu alanda uzun vadeli bir barış istiyorsa şimdi bu müzakere masasının başına oturma zamanı gelmiştir." dedi.