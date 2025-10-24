Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Çin ziyaretini iptal etti
Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin’de yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi arasındaki görüşme dışında başka temaslara onay vermediğini, bu nedenle ziyaretin şu anda gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un gelecek hafta planlanan Çin ziyaretini iptal ettiği ifade edildi.
"ÇİN ADİL BARIŞA KATKI SAĞLAMALI"
Deschauer, Asya ve Avrupa güvenliğinin birbirine bağlı olduğuna dikkat çekerek, "Çin'in Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunması bizim çıkarımıza" dedi.
TİCARET KISITLAMALARI ALMAN ŞİRKETLERİNİ ENDİŞELENDİRİYOR
Almanya'nın Çin'le işbirliğini sürdürmek istediğini belirten sözcü, özellikle nadir toprak elementleri ve yarı iletken sektörlerindeki ticaret kısıtlamalarının Alman şirketlerini endişeye sürüklediğini vurguladı.
Deschauer, Wadephul'un yakın zamanda Çinli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yapmayı planladığını da açıkladı.
EN ÖNEMLİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ, RUSYA VE TAYVAN POLİTİKASI
Son zamanlarda iki ülke arasındaki en önemli görüş ayrılıkları nadir toprak elementleri, Rusya ve Tayvan politikasından oluşuyor.
Bakan Wadephul, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu tek taraflı olarak değiştirmekle tehdit etmesi nedeniyle eleştiriyordu.
Wadephul, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin Çin'i ziyaret eden ilk bakanı olacaktı.
Pekin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrolleri son zamanlarda Alman şirketleri arasında büyük endişeye neden oluyor.
Alman sanayisinin motor, türbin ve sensör üretimi alanlarında Çin'in nadir elementlerine bağımlı olduğunu biliniyor.